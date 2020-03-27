Sağlık çalışanlarının istifa etmesi yasaklandı !

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Bakanlığın açıklamasına şöyle devam edildi:

'Pandemi süreci kapsamında, 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.