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  3. 27 Mart 2020 22:09

Sağlık çalışanlarının istifa etmesi yasaklandı !

Özel ya da kamu hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak.

Sağlık çalışanlarının istifa etmesi yasaklandı !
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır." denildi.

Bakanlığın açıklamasına şöyle devam edildi:

'Pandemi süreci kapsamında, 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

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