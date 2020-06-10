Sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri tepki çeken Vali Bektaş merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da merkeze çekildi. Vali Bektaş, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti. Vali Bektaş "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık." demişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bu sözler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Vali Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak sağlık çalışanlarından şu sözlerle özür dilemişti: "Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak, kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum."

Vali'den skandal sözler! ''Sağlıkçılar bize yük olmasaydı...''



MERKEZ VALİSİ NE İŞ YAPAR?

Kararnameyle valilerin alındığı merkez, İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına geliyor. Buraya alınan valilerin özlük haklarına ve maaşına dokunulmuyor.

GERİ DÖNEMİYORLAR

Ekstra görev verilmezse merkezdeki valiler herhangi bir iş yapmıyor. Geçmişte, merkeze alınan valilerin dava açıp yerlerine geri dönme hakları bulunuyordu. Ancak son düzenlemelerle bu ihtimal de ortadan kalktı. Düzenlemeye göre; 'merkez' valileri, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebiliyor.