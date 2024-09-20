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Sağlık düşmanları yine iş başında: 300 Kg kaçak et ele geçirildi

Sağlık düşmanları yine iş başında: 300 Kg kaçak et ele geçirildi
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Ordu'da zabıta ekipleri Altınordu Otobüs Terminali'nde 300 Kg. kaçak ve sağlıksız et ele geçirdi. Etler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken etleri sipariş veren kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu Otobüs Terminal'inde yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız eti, vatandaşların tüketmesine fırsat vermeden ele geçirdi. Kaçak ve sağlıksız etler imha edildi.

Zabıta ekipleri, Erzurum'dan Ordu'ya yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo süsü verilerek 11 poşet içerisinde getirilen etlere, sipariş eden işletmeye götürülmeden otogarda el konuldu.

Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin sağlıksız, kaçak ve soğuk zincirinin kaybolduğu belirlendi. Etler, Altınordu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, etleri sipariş eden işletmeye ceza uygulanacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler ordu Ordu kaçak et Ordu Tarım İl Müdürlüğü Altınordu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü altınordu
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