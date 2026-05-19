Sağlık raporu alacaklar dikkat! Kurallar sil baştan değişti

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre sağlık raporları artık e-Rapor sistemi ve e-Devlet üzerinden alınacak. Tek hekimin verebileceği istirahat raporu sınırı yıllık 40 güne çekilirken; silah ruhsatı, engelli ve özel güvenlik raporlarında çok daha sıkı tıbbi kriterler yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri tamamen yenilendi.

Vatandaşların sağlık raporu almak için öncelikle e-Devlet üzerinden "kişisel sağlık bilgi formu" doldurması zorunlu hale getirildi.

Elektronik sisteme aktarılamayan istisnai durumlar dışında ıslak imzalı raporlar geçerliliğini yitirirken, tüm süreçler e-Rapor sistemi üzerinden e-imzalı olarak yürütülecek ve e-Devlet'ten görüntülenebilecek.

İstirahat Raporlarına Yeni Süre Sınırları Getirildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren istirahat (istirahat) raporları konusunda kurallar netleştirildi:

Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek.

Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek.

Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak.

ÖTV Muafiyeti ve Engelli Raporlarında Net Tanımlar

Engelli sağlık kurulu raporlarında, özellikle ÖTV istisnasıyla araç alımında yaşanabilen belirsizlikler ortadan kaldırılıyor. Yeni dönemde "Özel tertibatlı araç kullanabilir" gibi genel ifadeler yerine, engelin türü, hangi ekstremiteyi etkilediği ve net oranlar raporda ayrı ayrı belirtilecek.

Silah Ruhsatı ve Özel Güvenlikler İçin Sıkı Şartlar

Yönetmelik, silah ruhsatı ile yivsiz av tüfeği ruhsatı alacaklar için güvenlik kriterlerini artırdı. Epilepsi, demans, madde/alkol bağımlılığı, dürtü kontrol bozukluğu, intihar girişimi öyküsü ve ileri düzey psikiyatrik veya nörolojik hastalığı bulunan kişilere kesinlikle olumlu rapor verilmeyecek. Özel güvenlik görevlileri için ise raporlarda "özel güvenlik görevlisi olamaz" kararı çıkması halinde, bu durumun gerekçesi rapora açıkça yazılacak.

EVLİLİK ÖNCESİ RAPORLAR DA DİJİTALLEŞİYOR

Evlilik öncesi sağlık raporlarıyla ilgili süreç de elektronik ortama taşındı. Eş adayları başvurularını elektronik sistem üzerinden yapacak, gerekli testlerin ardından herhangi bir sorun tespit edilmezse yeniden hastaneye gitmelerine gerek kalmadan rapor elektronik ortamda hazırlanacak. Yönetmelikte evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin çiftlere birlikte verilmesinin esas olduğu da belirtildi.

Spor faaliyetleri için yeni rapor şartı

Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak.

Adli raporlarda mahremiyet ayrıntısı

Adli rapor süreçleri de yönetmelikte geniş yer buldu. Adli muayenelerin insan hakları ve mahremiyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların muayenesinin talepleri halinde kadın hekim tarafından yapılmasının esas olduğu belirtilirken, işkence veya kötü muamele bulgusu tespit edilmesi halinde durumun derhal savcılığa bildirileceği kaydedildi.

İtiraz süreci de değişti

Sağlık kurulu raporlarına itiraz süreçleri de yeniden düzenlendi. Kişiler, velileri, vasileri ya da raporu isteyen kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilecek. Gerekli durumlarda hakem hastane süreci işletilecek ve bazı raporlar için verilen kararlar kesin sayılacak.