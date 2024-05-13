Şahan Gökbakar: ''Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıktır''

Milyonlarca Suriyeli'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından yıllar içerisinde bir anda dört bir yanı saran Arapça tabelalar için "Arapça tabelalara karışmayın Arapça Kuran dilidir, Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli" diyen CHP lideri Özgür Özel'e ünlü komedyen çok sert tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir programda Arapça tabelalar hakkında söylediği sözleri sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Şahan Gökbakar X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu...”

NE OLMUŞTU ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, ''Suriyeli sığınmacılar ve Arapça tabelalar'' konusunda CHP'li belediyelerin almış oldukları kararlara ilişkin, "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir" şeklinde konuşmuştu.