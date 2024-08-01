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Şahan Gökbakar'dan yüzde 38'lik doğalgaz zammına olay tepki

Şahan Gökbakar'dan yüzde 38'lik doğalgaz zammına olay tepki
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Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 oranında zam kararına tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

BOTAŞ'ın açıkladığı ağustos ayı doğalgaz satış tarifesine göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 fiyat artışı yapıldı.

Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Zamma tepkisini gösteren Gökbakar X hesabından paylaşım yaptı.

'Karadeniz doğalgazı' gündemine anımsatma yapan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Dogalgaza %38 zam gelmiş... Açın gombilerıiiii, kökleyiiiiiiiin. Garadenizden gaaaaaaaz fışkıracaaak. Doğal gaz bidava olacaahhhh!  Açıııııın galorifeerleriiiii..."

Etiketler doğalgaz zammı şahan gökbakar karadeniz doğalgaza zam tepki
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