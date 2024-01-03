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Sahibinden.com'a erişilemiyor, açıklama geldi

Sahibinden.com'a erişilemiyor, açıklama geldi
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Türkiye'nin en büyük ikinci el internet sitesi Sahibinden.com'da dün akşam saattlerinde başlayan ve bugün de süren erişim problemi için şirketten "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun var" açıklaması yapıldı.

HABER3COM

En çok ziyaret edilen gayrimenkul, vasıta gibi ilanların yer aldığı platform olan Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. 

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

Şirketin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik bir sorun yaşandığı belirtildi bu yüzden erişim sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Öte yandan Sahibinden.com alan adının Whois kaydı sorgulandığında şu sonuçla karşılaşılıyor

Erişimi sorunu yaşanan Sahibinden.com'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada,

Etiketler sahibinden.com sahibinden alan adı
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