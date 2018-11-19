Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde operasyon: 44 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.