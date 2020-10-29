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  3. 29 Ekim 2020 19:19

Sahilde muhteşem görüntü! Gören telefona sarıldı

ntalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin rengi ikiye, sahil kısmı da dalgaların dövmesiyle beyaza büründü.

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Antalya’da bugün etkili olan rüzgarlı hava, dünyaca ünlü sahilde kent sakinleri ve tatilcilere eşsiz bir manzara sundu. Rüzgarla birlikte dalgaların dövdüğü sahil beyaza büründü, denizin rengiyse mavi ve turkuaza büründü. Sahilin batı kısmındaki Bey Dağları’nı kaplayan yağmur bulutları arasından süzülen ışık hüzmesiyle birlikte sahilde görsel şölen oluştu. Seyir terasındaki muhteşem manzarayı görenler cep telefonlarına sarılıp bol bol fotoğraf çekindi.

Plaj kısmında bazı vatandaşlar, dalgalara rağmen denize girmeye devam etti

sahil , antalya , konyaaltı
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