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Sahilde ''siyah'' alarm! Tüm sahili kapladı

Sahilde ''siyah'' alarm! Tüm sahili kapladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 24 Ağustos'ta Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrolün Samandağ ilçesi sahiline kadar ulaştığını duyurdu.

Suriye'de 24 Ağustos'ta Türkiye sınırına da yaklaşık 185 kilometre mesafedeki Baniyas şehrindeki petrol rafinerisindeki sızıntı Hatay'a ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor" denildi. Ekiplerin temizliği başladığı, fakat halk sağlığı açısında kirliliğin görüldüğü noktalarda yurttaşlara denize girmemeleri önerildi. 

Yapılan açıklama şöyle: 

"24 Ağustos'ta Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak, halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur." 

Etiketler hatay sahil petrol suriye sızıntı
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