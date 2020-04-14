SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.403'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Nisan 2020 19:50

Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillere gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Altlarına plaj havlusu serip biri yüzüstü, diğer ikisi sırtüstü yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çatı , antalya , konyaaltı sahili , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM