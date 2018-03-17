SON DAKİKA
AFRİN'DE HASTANE BOMBALANDI İDDİASINA TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK DUYURDU ! AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mart 2018 09:54

Şahin Alpay tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliyesine karar verilen Şahin Alpay, cezaevinden ayrıldı.

Şahin Alpay tahliye edildi
A+ A-

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilerek tahliyesine karar verilen gazeteci Şahin Alpay cezaevinden çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Alpay, cezaevi aracından indiği Kınalı Gişeler mevkisinde eşi, kızı ve torunu tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpay, fevkalade mutlu olduğunu söyledi. Alpay daha sonra ailesiyle buradan ayrıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu sanık Şahin Alpay'ın durumu, davayı gören 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden ele alınmıştı. Mahkeme heyeti, Alpay hakkında Anayasa Mahkemesinin ''kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine'' ifadeleri bulunan kararının ardından, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Heyet ayrıca, tahliyesine karar verilen Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar vermişti.

AA

anayasa mahkemesi , şahin alpay , tahliye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM