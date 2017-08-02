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  3. 02 Ağustos 2017 23:34

Sahipsiz cep telefonu uçağı geri döndürdü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Washington seferini yapan yolcu uçağı, sahipsiz bir telefon nedeniyle kalktıktan sonra havalimanına geri döndürdü.

Sahipsiz cep telefonu uçağı geri döndürdü
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Washington seferini yapan yolcu uçağı, sahipsiz bir cep telefonu nedeniyle Romanya Hava Sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Yapılan güvenlik incelemelerinin ardından 227 yolcu aynı uçakla saat 18.25'de Washington'a gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın TK-07 sefer sayılı Airbus A333 tipi TC-JNP kuyruk tescilli uçağı 277 yolcusuyla Washington seferini yapmak üzere saat 15.12'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra uçak içerisinde sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine kaptan pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek  geri dönüş kararı aldı. Romanya Hava Sahası üzerinden geri dönen THY uçağı saat 17.30'da Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. TC-JNP kuyruk tescilli uçakta yapılan güvenlik kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, incelemelerinin ardından 227 yolcu aynı uçakla saat 18.25'de Washington'a gönderildi

DHA

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