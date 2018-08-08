Sahrap Soysal Naturel Sızma Zeytinyağı sizlerle

Ülkemizin en kaliteli ve verimli zeytinlerinin yetiştiği Akhisar’daki zeytin meyvelerinin modern soğuk sıkım sistemleri kullanılarak en hijyenik ve katkısız şekilde zeytinyağına dönüştürten Sahrap Soysal markası, zeytinyağları asit oranı en düşük, insan yapısının en rahat ve sağlıkla tüketebileceği yüksek kalitedeki zeytinyağı çeşidi olan natürel sızma zeytinyağını tüketiciyle buluşturuyor.

Soğuk Sıkım ve Yüzde 100 Doğal

Zeytin diyarı ülkemizdeki zeytinlerin ¼’lük kısmının yetiştiği Akhisar’da, doğa bizi her yıl bu mucizevi meyveyle ödüllendirmeye devam ediyor. Sahrap Soysal Zeytinyağı markası da doğanın bizlere sunduğu bu eşsiz meyveleri; hiçbir katkı ve koruyucu madde ilave edilmemiş, tamamen doğal haliyle soğuk sıkım yöntemi kullanarak en hijyenik ve organik şekilde elde edilen zeytinyağları olarak sizlere sunuyor.

Üstün Kalite

Ege Bölgesi denilince hiç kuşkusuz ki ilk olarak zeytin ve zeytinyağı geliyor akıllara. Ege’nin Manisa’sına ve oradan da Akhisar’ına inilince en güzel zeytin ağaçlarına ulaşmış oluyorsunuz. İşte Sahrap Soysal Zeytinyağları da tam olarak, ülkenin en kaliteli zeytinyağının elde edildiği bu bölgedeki ağaçlardan üretilen kaliteli doğal sızma zeytinyağını sofralarınıza getiriyor.

Güzel Zeytinyağı Güzel Yemekler Demek

Zeytin demek; sevgi, özen, vakit, sabır, emek ve özveri demek. Her canlının olduğu gibi ağaçların da sevgiye ve bakıma ihtiyacı vardır. Biz doğaya sevgimizi belli edersek, bize daha iyi mahsuller verir. İşte biz de büyük sevgi, bakım ve emek verilen zeytin ağaçlarının yetiştirildiği Akshisar’dan, çok güzel zeytinler ile ödüllendiriliyoruz. Aynı şekilde meyveleri büyük bir emek ve özenle toplanarak, en kaliteli sızma zeytinyağını elde etmek için işletiyoruz. Bunca emek ve sevgiyle başlayan ve biten bir masal da hiç şüphesiz ki emeğin karşılığını vererek bize harika bir lezzet sunuyor. Bu doğa harikası, mucizevi meyvenin yağı ile de tabii ki en güzel yemekler yapılıyor ve tam anlamıyla el emeği ve göz nuru olarak sofranızdaki yerini alıyor.

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