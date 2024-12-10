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  3. Sahte alkol çetesi ''Çengel''e takıldı: Yüzlerce gözaltı var

Sahte alkol çetesi ''Çengel''e takıldı: Yüzlerce gözaltı var

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Sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son 2 haftada jandarma ve emniyet tarafından sahte alkol üretenlere yönelik "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirilirken 324 şüpheli de yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."

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Etiketler sahte alkol sahte içki çengel operasyon gözaltı
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