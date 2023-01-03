  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sahte araç kiralama sitesiyle büyük vurgun! Gözaltılar var

Sahte araç kiralama sitesiyle büyük vurgun! Gözaltılar var

Güncelleme:

İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde ekipler, İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Öte yandan, dosya kapsamında hakkında işlem başlatılan 5 kişinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 2 kişinin de savunmasının alınıp bırakılacağı belirtildi.

Şüphelilerin, araç kiralamak için sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilere, IBAN numaralarına kiralama ücretini göndermelerine rağmen, araçları göndermediği belirtildi. Şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi. 

DHA

Etiketler izmir dolandırıcı sahte araç kiralama sitesi vurgun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Taşpınar camiyi sosyete plajı sandı, paylaşımına tepki yağdı!
Aralık ayı enflasyonu açıklandı, Ocak 2023 kira zam oranı belli oldu
Kiracılar dikkat! Kendisini uyanık sanan ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti!
SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşları belli oldu
Son seçimleri doğru bilen anket firması Z Kuşağı anketi sonuçlarını açıkladı
Netflix'ten sürpriz karar! O dizi iptal edildi
ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
Bir dizi aşkı gerçek oldu! Ünlü oyuncular aşklarını ilan etti
KYK yurdunda skandal! Onlarca öğrenci geceyi sokakta geçirdi
TÜİK Aralık 2022 ve 2022 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı