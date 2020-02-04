Sahte denilen plakayı AK Partili başkan taktırmış !

Yerel ve ulusal basında yer alan, sahte plakayla yakalandığı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, makam arabasındaki plakanın AK Partili Başkan Selim Yağcı döneminde takıldığını söyledi. Şahin, plakanın sahte olmadığını ancak belediyeye kayıtlı bir başka motosiklete ait olduğunu açıkladı.



CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçen hafta içerisinde 11 BB 001 plakalı makam aracıyla Eskişehir yolunda hız nedeniyle trafik polislerince durdurulmuş ve üzerinde takılı olan plakanın makam aracına ait olmaması nedeniyle araç bağlanmıştı.

Başkan Şahin hakkında yerel ve ulusal basında ‘CHP’li belediye başkanı sahte plakalı araçla yakalandı’ şeklinde haberler çıkmıştı. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada makam aracında takılı olan plakanın araca ait olmadığını bilmediğini ve plakanın AK Parti’li başkan Selim Yağcı döneminde, 2017 yılında makam aracına takıldığını söyledi.

PLAKA, BELEDİYEYE AİT MOTOSİKLETE KAYITLI

Bilecik Belediye Başkanı Şahin’in içinde bulunduğu makam aracı 31 Ocak tarihinde, Ankara yolunda hız ihlali yaptığı için durdurularak ceza uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemede makam aracının üzerinde takılı 11 BB 001 plakanın ise belediyeye ait bir motosiklete kayıtlı olduğu anlaşıldı. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede makam aracında takılı 11 BB 001 plakanın belediye başkanlığındaki bir motosiklete kayıtlı olduğunu, gerçek plakasının ise 34 CBZ 240 olduğunu belirterek idari para cezası uygulayıp geçici olarak makam aracını trafikten men etti.

Araç trafikten men edilirken, Bilecik Belediye Başkanı Şahin, motosiklete kayıtlı plakanın önceki dönem belediye başkanı tarafından makam aracına alındığını ve bu durumdan polisin uygulaması sırasında haberdar olduğunu söyledi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çağrılan başka bir otomobille yola devam ederken, belediye görevlilerince makam aracının gerçek plakası olan 34 CBZ 240 takılarak otoparktan çıkarıldı.

AK PARTİLİ BAŞKAN TARAFINDAN TAKILMIŞ

CHP’li Başkan Şahin, basında yer alan ‘sahte plaka’ haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin, makam aracına 11 BB 001 plakanın AK Parti’li eski belediye başkanı ve halen Bilecik milletvekili olan Selim Yağcı döneminde 2017 yılında takıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Makam aracındaki plakanın motosiklete kayıtlı olduğunu bilmiyordum. Bu plaka 2017 yılında benden bir önceki belediye başkanlığı döneminde, belediyeye alınan bir motosiklet plakasının makam arabasına takılmış. Biz bu durumdan haberdar değiliz.

Kullandığımız makam aracının plakasına belediyeye ait bir motosiklet plakasının takıldığını kesilen ceza ile öğrendik. Bu durum bizimle ilgili değil daha önce bu tür bir işlem yapan 2017 yılındaki belediye başkanına sorulması gerekiyor.

Eski başkan 2018 yılında istifa ederek milletvekili adayı olmuş ve seçilmişti. Yağcı’nın yerine ise belediye meclis üyelerince yapılan oylamada yine AK Parti’li Nihat Can başkanlığa getirilmiş ve o da görev süresince aynı plaka ile aynı makam aracını kullanmıştı.