Sahte diploma krizi AK Parti yönetimine sıçradı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diplomasını savunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AK Parti milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğuna dair 2001 tarihli mahkeme kararını HKP avukatları ortaya çıkarmıştı.

Hamza Yerlikaya’nın milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşları da dâhil, tüm eski milletvekili kazanımlarının ve ayrıcalıklarının iptal edilmesi için HKP avukatları TBMM başkanlığına dilekçe ile başvurduğu gün TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde tartışma yaşanmış AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yerlikaya’nın sahte diplomasını elinde sallayarak, “Gurur duyduklarını” dile getirmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

HKP avukatları, bu kez Cahit Özkan’ın konuşması hakkında, “Suçu ve Suçluyu Övme” suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“CUMHURİYET SAVCILARI SORUŞTURMA BAŞLATMALI”

“Kendisine bu kadar ‘kallavi’ sıfatlar yükleyen bir kişinin kesinleşmiş yargı kararıyla suçu kanıtlanmış Hamza Yerlikaya’yı ve işlediği sahte diploma kullanma suçunu övmesi kabul edilemez. AK Parti iktidarı ileri gelenleri kendilerini yasa ve hukuk üstü kabul etmekte, işlerine gelmeyen mahkeme kararlarını tanımamaktadırlar. Cumhuriyet Savcıları yasal bir zorunluluk olan görevlerinin gereğini kendiliğinden yaparak soruşturma başlatmalı ve şüphelinin cezalandırılması için işlem yapmalıydılar. Ne yazık ki bu görevlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle işbu suç duyurusunda bulunmak durumunda kaldık.”

“MECLİS’E BİR AN ÖNCE FEZLEKE GÖNDERMELİ”

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Sait Kıran açıklama yaptı. Kıran, “Umuyoruz ki Cumhuriyet Savcıları yasal görevlerini, yükümlülüklerini hatırlar ve bu kişi hakkında gerekli soruşturmayı başlatmak için Meclis’e bir an önce fezleke düzenleyip gönderir” dedi.