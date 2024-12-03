Sahte dolarları piyasaya süren 4 kişi daha yakalandı

Türkiye'de sahte 50 ve 100 ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında sahte dolar iddialarına ilişkin "600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair iddialar bir maksatta olup saptırmadır. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur." demişti.