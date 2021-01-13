Sahte gelin Melisay: 3 yıldır insanları evlilik vaadiyle dolandırıyorum

Günlerdir konuşulan sahte gelin skandalında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Melisay, "3 yıldır insanları evlilik vaadiyle dolandırıyorum. Altınları eski eşim Emirhan saklıyor" itirafında bulundu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ile gündeme gelen sahte gelin Melisay ilk kez canlı yayına katıldı. Melisay, kendisine yönlendirilen suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşık olduğu kişi tarafından bu duruma sürüklendiğini ifade eden Melisay, bir daha yayına çıkmak istemediğini söyledi.