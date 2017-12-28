Sahte içki için ''fabrika'' kurmuşlar

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imal edildiği ileri sürülen yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu üretim tesisi ortaya çıkarıldı, 1 kişi gözaltına alındı



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Depo önüne yanaşan bir tıra iş yeri çalışanlarının koli yüklemesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, "fabrika" ayarında olduğu belirlenen sahte içki üretim tesisi ile karşılaştı.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu olduğu belirlenen tesis içinde, arıtma cihazına bağlı 10'ar bin tonluk 4 su tankı, yüz bin boş şişe, kapaklama ve etiketleme makineleri, boş kapak üzerine marka basan makine, değişik markalara ait çok sayıda ambalaj kutusu, 500 litresi şişelenmiş 4 bin 500 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile yüz binlerce bandrol ve etiket ele geçirdi.



Ele geçirilen şişelenmiş sahte içkileri gerçeğinden ayırmanın hayli zor olduğu, cep telefonlarında alkollü içecekleri kontrol amaçlı sunulan bandrol ve barkod kontrol uygulaması ile içkilerin sahte olduğunun anlaşılamadığı belirtildi.



Profesyonelce hazırlanmış düzeneklerle üretilen sahte içkilerin yılbaşı kutlamalarında piyasaya sürülmesinin planlandığı, çok sayıda eğlence merkezi ve restoran ile de anlaşma yapıldığı tespit edildi.



Ekipler, tesisi kiralayan M.K.K'yi gözaltına aldı.



Bakliyat deposu olarak kiralamışlar



Deponun mülk sahibine ulaşan polis ekipleri, sahte içki üretim tesisi kuran şüphelinin depoyu bakliyat deposu olarak kullanmak üzere kiraladığını, kira kontratında da "bakliyat deposu" yazdığını tespit etti.



Sahte içkilerin satıldığı mekanların belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.