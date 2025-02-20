Sahte içki kabusu büyüyor: Ankara'da 61'inci ölüm
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerde acı haberler gelmeye devam ediyor. Ankara'da sahte içki kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e yükseldi. Hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 36’ya ulaştı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının başlattığı soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 30 kişi tutuklanırken, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 99 ayrı soruşturma dosyası kapsamında sahte içki üretenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yetkililer, sahte içkiye karşı denetimlerin artırıldığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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