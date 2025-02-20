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Sahte içki kabusu büyüyor: Ölü sayısı 63'e yükseldi

Sahte içki kabusu büyüyor: Ölü sayısı 63'e yükseldi
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerde acı haberler gelmeye devam ediyor. Ankara'da sahte içki kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. Hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 36’ya ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 30'a yükselirken, 38 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 63'e yükseldi. 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, sahte içkiye karşı denetimlerin artırıldığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Etiketler sahte içki ankara başkent sahte içki ölümleri
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