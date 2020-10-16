Sahte içkiden ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

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İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.
Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Son can kaybıyla yurt genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
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