  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ekim 2020 16:38

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 55'e yükseldi

Sahte içki can almaya devam ediyor. İzmir'de, Tekirdağ, Kırklareli, ve Aydın'da 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 55'e yükseldi
A+ A-

İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.  Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Tekirdağ'da da bir süredir hastanede tedavi gören 54 yaşındaki Cüneyt K. hayatını kaybetti.

Aydın'da da sahte içki şüphesiyle tedavi altına alınan 43 yaşındaki Devrim Kara, yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden de bir kişi yaşamını yitirdi.

sahte içki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM