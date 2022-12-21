Sahte içkiye karşı yeni önlem! Satın aldığınız içkiyi böyle kontrol edin

Yılbaşı öncesi sahte içki vakalarında artış başlayınca, Gelir İdaresi Başkanlığı satın alınan içkinin gerçek mi sahte mi olduğunun anlaşılabildiği bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi

Yılbaşı öncesi sahte içki olaylarında artış yaşanmaya başladı. Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı "Satın aldığımız içkinin gerçek olup olmadığı nasıl anlarız" diye araştıran vatandaşlar için bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Hürriyet'ten Ateş Yalazan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği yeni uygulamayı yazdı.

"Sahte içki oranı o kadar yükseliyor ki, çok dikkatli olsanız bile bazen Piyango size de vurabiliyor. Geçenlerde hiç bilmediğim iki ayrı yerden rastlantısal olarak birer şişe rakı ve viski almıştım. Ancak birer kadeh içtikten sonra lezzetinden şüphelendim ve şişeleri bir kenara koydum. Birkaç gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ni (GİB BÜİS) görünce o iki şişe geldi aklıma." diyen Yalazan, Gelir İşleri Başkanlığı BÜİS uygulamasını şöyle anlattı:

GİB BÜİS uygulamasını kolayca indirip şişelerin üzerindeki barkodları tarattım. Uygulama size barkod taramasının ardından bandroldeki “pembeden yeşile kademeli renk geçişini” kontrol etmenizi de söylüyor. Bu iki adımdan sonra ürünün şüpheli olup olmadığı belirtiliyor. Benim aldığım ilk şişede bandrolü okutup sonraki adımları geçtiğimde “Şüpheli ürün” yazısı çıktı. Diğer şişede bandrol bile yarımdı. O noktada bandrolün altındaki seri numarasını girebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. O seri numarayı da tanımadı sistem. Tedbiren bir önceki şişenin seri numarasını da girdim. Sonuç yine aynıydı. Benim her iki şişe de “şüpheli ürün” çıktı.

Son ekranda “Sahte bandrol şüphesi. Lütfen ürünü satış noktasına iade ediniz” notu yazıyor. Bir kullanıcı olarak bu uygulamanın büyük faydasını gördüm. Eminim benim gibi birçok kişi aldıkları üründen şüphelendiklerinde gerçeğe ulaşmakta zorlanıyordur. Belki de insanlar tüm şüphelerine rağmen, tam bilgiye ulaşamadıkları için riskli içkiyi tüketiyor. Şimdi yine bir yılbaşı arifesindeyiz. İçki satın alınca bu kontrolü yapmakta büyük fayda var. Bir dakikadan kısa süre ayırıp aldığınız ürünün gerçek olup olmadığını öğrenebilirsiniz. ( Ateş Yalazan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için... )

Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yılbaşına sayılı günler kala sahte içkiye yönelik uyarılarda bulundu. Yılbaşında içki tüketiminin çok fazla olduğuna dikkat çeken Tatlı, "Daha ucuza mal etmek adına bilinmeyen yerlerden alkol alınmamalı" dedi.

Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarını hızlandırırken, uzmanlardan da konuya ilişkin uyarılar yapılıyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, "Yılbaşında insanlar eğlence amaçlı alkol tüketiyorlar. Daha önce Van ve ülkemizin çeşitli illerinde metil alkol zehirlenmeleri vakalarıyla karşılaştık. Metil alkol zehirlenmesi olmaması adına bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Eğlence mekanı sahiplerinin de bu konuda çok hassasiyet göstermeleri lazım. Daha uygun fiyata alkol almak adına, farklı yerlerden almamaları lazım. Halkımızın da özellikle daha ucuza mal etmek adına bilmedikleri yerlerden alkol almamaları lazım" dedi.

BANDROLLERE DİKKAT

İçki üretmeye çalışanlara dikkat çeken ve birçok kentte can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Dr. Tatlı, "Bazı vatandaşlarımız da kendileri üretmeye çalışıyor. Van'da da diğer kentlerde de buna bağlı olarak can kayıplarımız oldu. Bandrollerine dikkat etmemiz lazım. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir uygulaması var. Bandrollerin fotoğrafını çekerek gerçekten sahtemi değil mi diye bakabilirler. Yılbaşında içki tüketimi çok fazla oluyor ve maalesef özellikle bunu kötüye kullanmak isteyen insanlar piyasaya çok fazla metil alkollü içecekler sunabiliyorlar. Çok dikkatli olunması lazım" diye konuştu.