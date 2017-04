Sahte kimlikle kiralık aracı sattılar

Bugüne kadar akıllara durgunluk veren çok sayıda dolandırıcılık olayıyla karşılaşıldı. Ama bu kez durum çok farklıydı. Zira dolandırıcılık noter huzurunda gerçekleşti.

Olayın mağduru Ali Çavuşoğlu isimli vatandaş. Gazete ilanından bir otomobil beğenen Çavuşoğlu harekete geçti. Ama talihsiz vatandaş, Mersin’de noter huzurunda yapılan işlemlerin ardından 53 bin lira verip aldığı aracın, 2 gün sonra çalıntı olduğunu öğrendi. Birikimini dolandırıcılara kaptıran Çavuşoğlu, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. Ali Çavuşoğlu, yaklaşık bir ay önce araç satın almak için internetteki bazı sitelere bakmaya başladı. Bir gün, Mersin’den bir araç beğenen Çavuşoğlu, satıcı ile irtibata geçti. İnternet üzerinden anlaştığı şahısla Mersin’de bir araya gelen Çavuşoğlu, aracı satın almadan önce bir ekspertize gösterdi. Araçta herhangi bir sorunun bulunmadığını gören Çavuşoğlu, satıcı ile birlikte notere giderek aracın devrini üzerine aldı.

Noterin dikkatsizliği pahalıya mal oldu

53 bin lira verdiği yeni otomobiliyle Diyarbakır’ın yolunu tutan Çavuşoğlu, aracın bakımlarını yaptırmak için otomobilini sanayiye götürdü. İki gün sonra Mersin 5. Noterliğinden telefon alan Çavuşoğlu, hayatının şokunu yaşadı. Kendisine satılan aracın, kiralık araç olduğunu öğrenen Çavuşoğlu, sahte kimlikte ismi yazan aracın gerçek sahibine ulaştı. Burada dolandırıldığını anlayan Çavuşoğlu, soluğu karakolda aldı.

Mutluluğu iki gün sürdü

Yaşadığı akıl almaz dolandırıcılıkla ilgili İHA muhabirine konuşan Çavuşoğlu, olayın Mersin’de yaşandığını söyledi. Bir internet sitesinden gördüğü araçla ilgili satıcı ile irtibata geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Anlaşmamızı yaptık. 53 bin 500 liraya aracı almamak için anlaştık. Anlaşmanın ardından ertesi gün Mersin’e gittim ve aracı gördüm. Aracı normal bir ekspertize götürdüm ve denildiği gibi iki parçada boyası çıktı. Herhangi bir sorun yoktu. Bu işlemlerin ardından Mersin 5. Noteri’ne gittik. Burada normal satışımızı gerçekleştirdik, herhangi bir sorun çıkmadı. Aracın devrini aldıktan sonra Diyarbakır’a doğru yola koyuldum. Diyarbakır’a geldikten iki gün sonra Mersin noteri beni arayarak aracın çalıntı olabileceğini belirtti. Bunun üzerine aracı yetkili servisine götürüp gerekli kontrollerini yaptırdım. Yaptığımız kontrollerin ardından, bana satılan aracın, araç kiralama şirketinden kiralandığını, plaka ve ön cam şasesinin değiştirildiğini öğrendik. Başka adamın kimlik bilgileri, sahte kimlikle yeni ruhsat çıkarılarak bana satıldı” dedi.



Dolandırıcı aracın plakasını değiştirmiş

Kendisine satılan aracın, İstanbul’da bir araç kiralama şirketine ait olduğunun ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Dolandırıcı, Hakan Can adında bir kişinin sahte kimliğini çıkarmış merdiven altında. Çıkardığı sahte kimlikle, sigortacılara 13. Noter’den vekalet çıkarıyor ruhsat çıkarması için adam Trafik Şube Müdürlüğü’nden sahte kimlikle normal ruhsat çıkarıyor. Bu şekilde adamın elinde hem ruhsat hem kimlik oluyor. Bu şekliyle her şey nizami gibi duruyor sadece kimlik sahte. Buraya kadar her şey normal görünüyor, tek sorun bunların hepsinin sahte kimlikle yapılması. Ayrıca noterin kimliğin sahte olduğunu anlamaması çok anormal, kimlikte mühür adamın kafasına vurulmuş, bu dikkat edilmeyecek bir konu değil. Adam ruhsat ve kimliği çıkardıktan sonra araç kiralama şirketinden aynı renk aynı marka aracı kiralıyor ve plakalarını değiştiriyor, camdaki şaseyi değiştiriyor, ondan sonra internete atıp satışa çıkarıyor.”

Olayın, gerçek Hakan Can’ın, aracını fenni muayeneye götürmesiyle ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, “Hakan Can adındaki gerçek kişi, fenni muayeneye gidince kimlik bilgileri birbirini tutmuyor, yaptığı incelemede ruhsatın çıktığı vekaletle, Mersin noterliğinden satıldığını anlıyor ve olay bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani hem araç sahibi, hem araç kiralama şirketi hem de en büyük olarak ben mağdurum” diye konuştu.

Dolandırıcı ikinci kez Çavuşoğlu’nu aramış

Aracı aldığında yedek anahtarı olmadığı için 500 lira eksik ödeme yaptığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Ben aracı satın aldığımda ikinci anahtar olmadığı için 500 lira eksik vermiştim. Bunun üzerine dolandırıcı anahtarı bulduğunu ve 500 lirayı göndermesi halinde anahtarı kendisine göndermek için beni bir kez daha aradı. Bunun üzerine dolandırıcılık şubeye gittim ve adamın beni bir daha aradığını belirttim. Onlar da herhangi bir şey yapamayacaklarını söyledi. Ben bir vatandaş olarak tüm bu işlemleri noterin huzurunda yaptım. Burada benim hiçbir suçum yok. Ben normal şartlarda arabamı almışım. Noter sahte kimliği anlamıyorsa ben hiç anlayamam. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Az bir para da değil. En azından mağduriyetimin giderilmese bile bu insanların yakalanıp ceza almasını istiyorum. Ben burada kesinlikle noterden davacıyım, biraz dikkat etse kimliğin sahte olduğu mühründen anlaşılacaktı.”