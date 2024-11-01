Sahte madeni Euro basan çeteye operasyon

Edirne polisi sahte madeni Euro basan şebekeye İstanbul’da operasyon düzenledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da ürettikleri sahte madeni avroları Edirne’de piyasaya sürdüğü iddia edilen çeteye operasyon düzenledi.

Ekipler, kent merkezinde sahte madeni 2 avro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Paraların İstanbul’da bir atölyede üretildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 947 adet sahte 2 avro madeni para ve bunları üretmek için kullanılan metal kalıplar, lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi gibi ekipmanlar ele geçirildi.

Ayrıca adreste bir ruhsatsız tabancı ve 16 tablet uyuşturucu bulundu.

Operasyonda altı zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, üçü ev hapsiyle cezalandırıldı, iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA