Sahte olduğu için diploması iptal edilen Osmanlı torunu Osmanoğlu ''Haberim yoktu'' dedi

Lisans diploması sahte olduğu gerekçesiyle iptal edilen II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu yaptığı açıklamada "haberim yoktu" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiğinin tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara’da yürütülen sahte üniversite diploması soruşturması kapsamında mercek altına alınan II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı lisans diploması iptal edildi.

Sahte olduğu belirlenen lisans diploması iptal edilen II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Osmanoğlu açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan hali ile şahsımın da içinde bulunduğu bir kısım şahısların İnönü Üniversitesi’nden sahte diploma alarak kullandıkları iddia edilmiş hatta bu konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma da yürütülmeye başlanmıştır. Konudan haberdar olur olmaz ilgili soruşturma dosyası kapsamında tarafımca ifade verilmiştir." dedi.

Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Önemle belirtmek isterim ki;

Tarafımca İnönü Üniversitesi’nden sahte diploma alınması amacıyla ne üniversite nezdinde, ne de bu işle ilgili aracı kişilerden bir talepte bulunulmamıştır. Kamuoyuna yansıdığı şeklinden öyle anlaşılmaktadır ki, bu şekilde sahte diploma hazırlayan şebekenin kamuoyuna mâl olmuş kişileri de işin içine katarak bir kamuoyu algısı oluşturma amacı güttükleri aşikârdır.

Açıkça tekrar ifade etmek isterim ki, tarafımca sahte diploma temini için ne üniversite nezdinde, ne de başka kişiler üzerinden hiçbir şekilde bir girişimde bulunulmamıştır.

Tarafıma verildiği iddia edilen diplomanın tarafımca hiçbir kurum ya da kuruluş nezdinde kullanılmamış olması hali de göstermektedir ki böyle bir diplomanın kendi adıma hazırlandığından kesinlikle haberim yoktur.

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasından evvel ve fakat diplomanın tarafımca alındığı iddia edilen tarihten sonra birçok kamu kuruluşuna yaptığım müracaatlarda öğrenim durumum lise mezunu olarak belirtilmiştir. Şahsımın bu şekilde bir sahte diploma almaya ne ihtiyacı vardır ne de bu şekilde alınan bir diplomanın kamuoyuna yansıyan bir kişi olarak tarafımca kullanılması mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifademde bu hususlar açıkça anlatılmış ve üniversite kayıtlarının imza örneklerim alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi talep edilmiştir. İsmimin bilgim ve rızam dışında bu şekilde bir skandala karıştırılması sureti ile kişilik haklarım ağır şekilde zarar görmüştür. Bu minvalde soruşturma makamlarına verdiğim ifade ile birlikte suç duyurusunda da bulunulmuş ve ismimi kullanarak adıma diploma düzenleyen tüm kişi ve yetkililerden şikâyetçi olunmuştur.