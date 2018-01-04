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  3. 04 Ocak 2018 09:44

Sahte para operasyonu: 2 milyon liralık...

İstanbul'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasaya sürülecek olan sahte 2 milyon TL ele geçirildi.

Sahte para operasyonu: 2 milyon liralık...
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İstanbul'da Jandarma ekiplerince, piyasaya 2 milyon liralık sahte parasürmeye çalışan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Bağcılar!da yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı. 

Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 134 adet sahte 100 ABD Doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL. ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  S.B. ve Ö.K'nin ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul'a geldikleri ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı. Şüphelileri takibe alan jandarma otel odasına baskın düzenleyerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramada bin 740 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi.  

Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak S.Ş'nin Bağcılar'da bulunan evine de baskın düzenledi. Burada yapılan aramada ise 394 adet sahte 100 ABD Doları,  485 adet sahte 200 Euro, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirildi. 

S.B. nin dolandırıcılıktan 1, Ö.K. nin ise dolandırıcılıktan 3 sabıkasının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin dikkat çekmeden alışverişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu'nda otele yerleştikleri anlaşıldı. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 

DHA

operasyon , lira , sahte para
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