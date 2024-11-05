Sahte sağlık raporu skandalı: 2'si doktor, 12 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de sahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen 2'si doktor, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA