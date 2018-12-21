İşte tüm çalışanları ilgilendiren maaş hesaplaması
İşte tüm çalışanları ilgilendiren maaş hesaplaması
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Aralık 2018 16:49

Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Hacettepe Üniversitesi'de edebiyat söyleşisi düzenleyen şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi.

Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi
A+ A-

Hacettepe Üniversitesi'nde edebiyat söyleşisi düzenleyen şair Ahmet Telli'nin bir grup öğrenci tarafından, "Hacettepe sana mezar olacak" sözleriyle tehdit edildiği öğrenildi.

Hacettepe Kitap Topluluğu’nun davetiyle dün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Cumhuriyet Döneminde Edebiyat’ konulu söyleşinin konuğu olan şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

'SALONU BOŞALTIN'

GazeteDuvar'da yer alan habere göre; Telli, bölüm sekreterinin içeriye girerek, “Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri” dediğini söyleyerek karşıt gruplu öğrenciler arasında tartışma yaşanmaması için salondan tek başına ayrıldığını söyledi.

DIŞARIDA ÖNÜ KESİLDİ

Etkinliği düzenleyen öğrencilere bir şey olmaması için söyleşinin ardından tek başına okuldan çıkmak istediğini, bu sırada kalabalık bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirten Telli yaşananları şöyle anlattı, “Çok naif ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok memnun olduklarını söyledi öğrenciler. Söyleşi devam ederken bölüm sekreteri içeriye girdi. ‘Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri’ dedi. Sonrasında etkinliği düzenleyen gençleri tehlikeye atmamak için tek başıma salondan çıktım. Kapıda bekleyen 30-35 kişilik güruhun arasından geçtim. Arkamdan slogan atmaya tehdit etmeye başladılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti.”

ölüm tehdidi , hacettepe üniversitesi , ahmet telli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM