Şair Küçük İskender'in vasiyeti ortaya çıktı

Gerçek adı Derman İskender Överküçük İskender olan küçük İskender yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak 55 yaşında hayatını kaybetti. Şiirlerinde 'büyük harf kullanmadığı ' için 'küçük' lakabı alan şair, çağdaş şiirin önde gelen isimlerindendi. küçük İskender'in Bodrum'da gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

KÜÇÜK İSKENDER'İN VASİYETİ

Onur Akay, küçük İskender'le ilgili şu açıklamayı yaptı: “Usta şair Küçük İskender’e geçen sene Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu ve geçen sene doktorları tarafından çok az ömrü kaldığı ve yapacak bir şey olmadığı söylenmişti. Küçük İskender, kanser teşhisi sonrası kendisini arayan çok yakın arkadaşlarına bile cevap vermiyordu ve bazılarına, “Beni arama sana cevap vermeyeceğim.” demişti. Son aylarını ailesinin yanında geçirmişti ve usta şairin vasiyeti vardı, Bodrum’da defnedilmek istiyordu.”

Şair Küçük İskender hayatını kaybetti