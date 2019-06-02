Sakarya'da 4.6 büyüklüğünde deprem ! İstanbul da sallandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 16.08'de Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Sakarya'nın ilçeleri, çevre iller ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilen depremde ilk tespitlere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 4,7; daha sonra 4,4 olarak bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil."dedi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: HASARLI BİR YIKIM YOK

NTV yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şöyle konuştu:

''Şu anda bize ulaşan herhangi bir ölüm ya da yaralanma maddi hasarlı bir yıkım yok. Panik havası var. Kötü bir olay yok. Maalesef bir korku yaşadık inşallah devamı gelmez. Belediye olarak bu tür olaylara sürekli hazır halde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız var. Her türlü olaya biz de hazırlıklıyız.''

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu.

Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.