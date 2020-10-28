Sakarya'da acil olmayan ameliyatlar durduruldu

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınının yayılım hızı göz önüne alınarak Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan 9 Nolu İl Pandemi Kurulunda, kentteki kamu ve özel hastanelerde geçerli olacak birtakım kararlar alındığı belirtildi.

ACİL OLMAYAN AMELİYATLAR VE POLİKLİNİK MUAYENELERİ DURDURULDU

Açıklamada, 2 Kasımdan itibaren Yenikent Devlet Hastanesinin "Pandemi Hastanesine" dönüştürülerek tüm ameliyatların durdurulması, Sağlık Kurulu'nun kapatılarak bu hizmete Sakarya Eğitim ve Araştırma (SEAH) ve Toyota-Sa Acil Yardım Hastanelerinde devam edilmesi ile Tozlu Semt Polikliniği hariç tüm poliklinik muayenelerinin durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



ÖZEL HASTANELERİN YÜZDE 25 KAPASİTELERİ KORONAVİRÜS HASTALARINA AYRILACAK

Tüm özel hastaneler de gerektiğinde yüzde 25 kapasitelerini (servis ve varsa yoğun bakım) Kovid-19 hastaları için kullanılmak üzere hazırlık yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, SEAH'ta acil, onkolojik ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulduğu kaydedildi.

"SAĞLIK PARSONELİ, BAŞHEKİMLERİN UYGUN GÖRDÜĞÜ ALANLARDA ÇALIŞTIRILABİLECEK"

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel, cerrahi, dahili branşlardaki tüm akademisyenlerin pandemi sürecinde SEAH'a ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hastanelere görevlendirilmelerine, araştırma görevlilerinin de SEAH Başhekimliğinin ihtiyaç duyduğu pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine karar verildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Poliklinik hastalarından sadece MHRS randevusu olanların hastanelere alınması, çok zorunda olmadıkça refakatçi kabul edilmemesine, elektif ameliyatların kısıtlanması ve randevusuz hasta bakılmaması sonucu mesaileri azalan tüm sağlık personelinin Başhekimlerin uygun gördükleri alanda çalıştırılmalarına, ildeki kamu, özel tüm hastanelerde ziyaretçi kısıtlamasına kesinlikle uyulmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir."