Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi
Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi K. koronavirüsten hayatını kaybetti.
Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi K., yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan K., durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
AŞI YAPTIRMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Hasan Feyzi K.’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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