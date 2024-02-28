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Sakarya'da Atatürk büstüne baltayla saldırdı

Sakarya'da Atatürk büstüne baltayla saldırdı
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Sakarya'da bir kişi, baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Büstü parçalamaya çalışan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya Akyazı’da bir kişi, meydanda bulunan Atatürk büstüne baltayla saldırdı. Elindeki balta ile büstü parçalamaya çalışan o şahsı ise çevredeki vatandaşlar kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Atatürk büstüne saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TEPKİLERE YOL AÇTI

Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepkilere yol açtı.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

Etiketler sakarya atatürk saldırı
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