Sakarya'da Atatürk büstüne baltayla saldırdı
Sakarya'da bir kişi, baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Büstü parçalamaya çalışan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sakarya Akyazı’da bir kişi, meydanda bulunan Atatürk büstüne baltayla saldırdı. Elindeki balta ile büstü parçalamaya çalışan o şahsı ise çevredeki vatandaşlar kaydetti.
GÖZALTINA ALINDI
Atatürk büstüne saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TEPKİLERE YOL AÇTI
Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepkilere yol açtı.
ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol