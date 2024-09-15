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Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

 BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.

 VALİ: 2 İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan ikisinin entübe edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"12’si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde yaşandı. Ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ve emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni belirlenecek."

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALILARIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı, patlamada yaralanan işçilere ilişkin şunları söyledi:

"Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2’si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir."

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