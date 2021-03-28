Sakarya'da kimyasal gaz paniği: 12 kişi zehirlendi

Sakarya Pamukova İlçesinde hurdacıda bulunan bir tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan kimyasal gaz nedeniyle 12 kişi zehirlendi.

Pamukova İlçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal sokakta bulunan bir hurdacıda çalışan kişi, buldukları kapalı tüpü kesmek için ağzını açarak içini boşaltmak istedi.

Yerel haber portalı Haberlisin'de yer alan habere göre, yoğun bir kokuyla karşılaşan kişi, elindeki tüpü dereye atıp durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen 6, çevrede yaşayan 3 kişi ve ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru, kimyasal maddenin kokusundan etkilenerek fenalaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri zehirlenen kişileri Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Pamukova Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan ve AFAD ekiplerince kimyasal banyo yaptırılan kişilerden 9’u Pamukova Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken 3 kişi ise 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Zehirlenen 12 kişinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenilirken AFAD ekiplerince bölgede sızıntıyla ilgili inceleme başlatıldı.

KARBONMONOKSİT VE UÇUCU GAZ

AFAD ekiplerince yapılan ölçüm çalışmalarında; ilk belirlemelere göre gazın karbonmonoksit ve uçucu inorganik bileşenlerin karışımı olduğu ortaya çıktı. Geniş çaplı araştırma için AFAD ekiplerinin tüpleri alacağı ve inceleyeceği öğrenildi.