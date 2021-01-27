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  3. 27 Ocak 2021 22:57

Sakarya'da kuma saplanan cip dalgaların arasında kaldı

Sakarya’nın Karası ilçesinde 2 metrelik dalgaların arasında kuma saplanan cip, ekipler tarafından bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'da kuma saplanan cip dalgaların arasında kaldı
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Edinilen bilgilere göre, İlker Bergin idaresindeki 54 BR 911 plakalı cip, Küçükboğaz Gölü ile Karadeniz’in birleştiği geçit üzerinde kuma saplandı. Kuma saplanan cip, olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dalgaların arasında kalan cip, bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarılırken araç sahibi de olayı izleyenler de rahat bir nefes aldı.

sakarya , cip
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