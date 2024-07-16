Sakarya'da oksijen tüplü tankerde sızıntı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halinde duran bir medikal oksijen tankerden sızıntı oldu.

Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde meydana gelen sızıntı, bölgedeki hastane ve çevre sakinlerini paniğe sürükledi.

Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi'nde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu olay, bölgede bulunan hastane ve çevresinde paniğe neden olurken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketten kurtarıldı.