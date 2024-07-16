  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sakarya'da oksijen tüplü tankerde sızıntı

Sakarya'da oksijen tüplü tankerde sızıntı

Sakarya'da oksijen tüplü tankerde sızıntı
Güncelleme:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halinde duran bir medikal oksijen tankerden sızıntı oldu.

Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde meydana gelen sızıntı, bölgedeki hastane ve çevre sakinlerini paniğe sürükledi.

Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi'nde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu olay, bölgede bulunan hastane ve çevresinde paniğe neden olurken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketten kurtarıldı.

Etiketler sakarya tanker sızıntı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YKS tercih tarihleri belli oldu YKS tercih tarihleri belli oldu Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na erteleme Öğretmenlik Meslek Kanunu'na erteleme ''Fenerbahçe TFF seçiminde Büyükekşi'yi destekleyecek'' iddiası ortalığı karıştırdı ''Fenerbahçe TFF seçiminde Büyükekşi'yi destekleyecek'' iddiası ortalığı karıştırdı Survivor sonrası 10 kilo veren Nagihan Karadere fit vücuduyla büyüledi Survivor sonrası 10 kilo veren Nagihan Karadere fit vücuduyla büyüledi Erdoğan'dan net mesaj. Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz Erdoğan'dan net mesaj. Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz İzmir'de bir orman yangını daha İzmir'de bir orman yangını daha Emekli zammında büyük adaletsizlik: 27 TL zam alan var Emekli zammında büyük adaletsizlik: 27 TL zam alan var İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var