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Sakarya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Sakarya'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebeple tamamen yanarak hurdaya döndü.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobil alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Kemaliye Mahallesi 604. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 SN ... plakalı Peugeot marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kalan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler sakarya Sakarya yanan araç Sakarya araç yangını
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