Sakın bu linke tıklamayın! SGK'dan ''bayram ikramiyesi'' uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum adı kullanılarak gönderilen sahte SMS'ler hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. SGK'dan yapılan açıklamada, 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' içerikli mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak; 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda, ‘ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz, CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz ve SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz"

DHA