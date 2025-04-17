Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her bölümüyle olay olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar adlı dizinin nin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez çıkan yangında set amiri hayatını kaybederken yapım firmasından da ilk açıklama geldi.

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta daha yangın çıkmıştı. Küle dönen konak yeniden inşa edilmiş ve çekimler devam etmişti.

Ancak dizinin çekildiği konak bir kez daha alevlere teslim oldu. Yangında 3 defa kalp ameliyatı olduğu öğrenilen ve dumanlardan etkilenen set amiri Serkan Sükyan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Dizinin yapım şirketi Medyapım, söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medyapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş. olarak yıllardır siz değerli izleyicilerimiz ile hikayelerimizi paylaşmaktayız. Bunlar bazen dram, bazen entrika, bazen mizah dolu insan hikayeleri idi. Bugün ise bizim 30 yılı aşkın kendi hikayemiz için son derece üzücü bir gün...

Bilindiği üzere, biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız, "Taki" Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz... Serkan'ımıza Allahtan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz.

Öte yandan Serkan'ımızın değerli ailesini daha fazla üzmemek adına konu ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması zorunluluğu da maalesef hasıl olmuştur.

Kamuoyuna da yansıdığı üzere prodüksiyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar isimli dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bugün bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın, çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin, çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulunmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedvirleri ve iş güvenliği tedvirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Nitekim, yangın sadece başladığı oda ile sınırlı kalmıştır.

Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir.

Bu olayı müteakiben, yangın söndürüldükten sonra Sevgili Serkan Sükyen'in edebiyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maaleseef Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu vesile ile Serkan'ı kurtarmak için canla başla çalışan Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve tüm sağlık ekibine teşekkürü de borç biliriz.