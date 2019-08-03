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  3. 03 Ağustos 2019 09:40

Salda Gölü için Emine Erdoğan da devreye girdi

Dün ihale süreci başlayan Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da devreye girdi. Erdoğan "takipçisi olacağım" dedi.

Salda Gölü için Emine Erdoğan da devreye girdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." 

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