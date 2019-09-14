Salda Gölü turizm merkezi statüsünden çıkarıldı Kaynak Yeniçağ: Salda Gölü

AK Parti döneminde en çok suiistimal edilen alanların başında gelen turizm bölgelerinde önemli değişiklikler öngören Cumhurbaşkanlığı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 35 adet turizm bölgesi ile kültür, turizm koruma ve gelişim bölgesinin statüsü iptal edildi. Karar kapsamında 30 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma-gelişim bölgesinin sınırları değiştirildi.

Birgün'ün haberine göre, ‘Turizm merkezi’ statüsünden çıkarılan alanlar arasında Burdur Yeşilova Salda Gölü Turizm Merkezi de yer aldı. Tüm tepkilere karşın Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü’nün yanısıra aralarında Antalya, İzmir ve Aydın’ındaki merkezlerin de yer aldığı toplam 30 şehirdeki turizm merkezinin statüsü değiştirildi.

Karar ile Adana, Denizli, İzmir, Diyarbakır ve Muğla’daki beş kültür, turizm koruma ve gelişim bölgesi de iptal edildi. Karar bunlarla da sınırlı kalmadı. Ülke genelindeki 30 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma gelişim bölgesinin sınırları da değiştirildi. Sınırları değiştirilen merkezlerin bulunduğu kentlerden bazıları Antalya, Aydın, İzmir, Muğla ve Rize oldu. Muğla’da büyük bir alanı kapsayan ‘Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı’, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘Turizm Merkezi’ ilan edildi. Turizm merkezi ilan edilen alanın sınırları değiştirildi. İzmir Alaçatı Turizm Merkezi’nin de sınırları değiştirilerek bölge, ‘İzmir Çeşme, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ statüsüne alındı.

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Kararın turizm alanını ilgilendiren olası büyük değişikliklerin habercisi olduğunu belirten Avukat Mehmet Horuş, “Üst ölçekli plan kararlarını etkileyecek nitelikte değişiklikler yapılmış, ancak ilk izlenim endüstriyel faaliyetlere bir hazırlık yapıldığı sonucu doğuruyor” diye konuştu. Doğal alanların koruma statülerinin kararın ardından zayıfladığını ifade eden Horuş, “Alanların ve sınırların yeniden tanımlanmasının yanısıra kesin korunacak alanlarla ilgili yönetmelikte de değişiklik yapılacak gibi görünüyor” dedi.

KORUMA STATÜLERİ ZAYIFLATILIYOR

“Doğal alanların koruma statüleri zayıflatılıyor” diyen Horuş, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün turizm alanı ilan edilen yerlere maden arama ruhsatı verebildiğinin altını çizdı. Horuş, değişikliklerin şirketler yönündeki pürüzleri gidermek için de yapıldığını söyledi.

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