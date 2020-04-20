Salda'daki skandalı ortaya çıkaran isme silahlı saldırı

Burdur, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin sabah saatlerinden silahlı saldırıya uğradığı duyuruldu.

CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, sosyal medyada açıklamada bulunarak “Yeşilova belediye Başkanımız ve eşi bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı” ifadelerini kullandı.

Yerel gazeteci Serkan Şimşek ise sosyal medyada “Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi bu sabah saat 04.35 sularında evinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı...” bilgisini paylaştı.

SALDA SKANDALINDAN SONRA

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün beyaz kumsalına geçen hafta iş makinelerinin girmesi büyük tepki çekmişti. Kıyı şeridindeki kumların kamyonlarla başka bir yere taşındığı görüntüleri sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.

“15 GÜN ÖNCE DUYUMU ALDIM”

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda skandalından sonra yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti. Şenel, yaşanan kum skandalıyla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söylemişti.

Şenel, “Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi’nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” şeklinde konuşmuştu.

İş makinelerinin talan ettiği Salda Gölü’nün beyaz kumu kayıp!

İş makinelerinin girdiği Salda Gölü bu hale geldi!