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  3. 12 Aralık 2018 21:27

Saldırgan polis tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırgan polis tutuklandı
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Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı İ.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırının zanlısı İ.H.S. (35), Rize Adliyesinde cumhuriyet savcısınca ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek ve birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İ.H.S. yakalanmıştı.

AA

rize il emniyet müdürü , şehit , tutuklama
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