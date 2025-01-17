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Saldırı hazırlığındaki 29 terörist daha öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 29 terörist daha öldürüldü
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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı2ndan yapılan açıklamada operasyonla ilgili olarak "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! " denildi.

Etiketler TSK MSB terör terörist PKK operasyon saldırı hazırlığındaki teröristler
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