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Saldırı hazırlığındaki 3 hain daha öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 3 hain daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama Fırat Kalkanı ve Zeyin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler tsk msb asker mehmetçik operasyon pkk ypg terör terörist
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